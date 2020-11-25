МТС снижает стоимость тарифа со Спутниковым ТВ и безлимитным мобильным интернетом

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о снижении стоимости при подключении к конвергентному тарифу со Спутниковым ТВ и безлимитным мобильным интернетом. Абонентская плата снижена на 100 рублей до 490 рублей в месяц за 200 ТВ каналов и безлимитный интернет.

Конвергентный продукт «Весь МТС Экстра» позволяет подключить и одновременно использовать сразу две услуги – спутниковое телевидение с более чем 200 каналами и безлимитный мобильный интернет с возможностью бесплатной раздачи на несколько устройств. Услуги оплачиваются вместе по единому счету. В течение первых трех месяцев после подключения абонентская плата для всех регионов предоставления услуги [1] составит 490 рублей в месяц. С четвертого месяца стоимость изменится и в зависимости от региона составит от 590 рублей в месяц.

«На конвергентный тариф приходится половина всех новых подключений. Особенно спрос на него вырос в разгар самоизоляции, когда семьи активно перебирались за город и стремились организовать себе привычный уровень сетевых сервисов и комфорта. Для многих, чья работа связанна с интернетом, он оказался незаменимым решением на период удаленной работы. Мы сделали продут еще более доступным и выгодным, чтобы как можно больше наших соотечественников, где бы они ни находились, смогли воспользоваться удобным и доступным объединенным сервисом»,—отметил директор Спутникового ТВ МТС по стратегии и развитию Алексей Липилин.

При подключении по новым условиям акции абонент может приобрести полный комплект Спутникового ТВ МТС за 2990 рублей, а также 4G-роутеры со скидкой и получить sim-карту с безлимитным тарифом для организации сети с мобильным интернетом со скоростью до 10 Мбит/сек.

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Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план Спутникового ТВ от МТС включает более 240 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС. Вещание Спутникового ТВ МТС обеспечивает спутниковый ресурс ABS-2A, расположенный на 75° в. д. Вещание осуществляется через 8 транспордеров в стандарте DVB-S2. Цифровые трансляции обеспечиваются в форматах сжатия MPEG-4 и HEVC. Доставку сигнала на спутник осуществляют два телепорта, расположенных в Москве и Казани. Наличие двух телепортов позволяет снизить риски влияния погодных и техногенных явлений на качество трансляций.

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[1] За исключением Камчатского края и Чукотской АО, на которые не распространяется лицензия ООО «СТВ».