Пенсионерку из Самарской области приютила приемная семья

Пожилые люди больше кого-либо нуждаются в любви и поддержке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках реализации национального проекта «Демография», в Самарской области создаются приемные семьи для пожилых людей и инвалидов. Сегодня уже 710 пенсионеров в России получили уход и опеку в приемной семье.

- Это хорошая альтернатива пансионату или дому престарелых, ведь в полноценной семье пожилой человек чувствует себя привычно и комфортно, - рассказали в пресс-службе Правительства Самарской области.

Жительница Самарской области Людмила Ивановна Авдеева уже 8 месяцев живет в приемной семье, которую ей подобрали в рамках нацпроекта.

- Я потеряла свою сестру и в преклонном возрасте осталась совсем одна. Мне необходим был уход, так как я не могла обходиться без помощи посторонних, - говорит Людмила Авдеева.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Самары пенсионерке предложили альтернативу, чтобы остаться в привычной и комфортной для нее обстановке — приемная семья. Женщина согласилась сразу.

- В первое наше знакомство с Натальей Солдаткиной, я сразу же поняла, что семья у нас сложится, - говорит Людмила Ивановна.

Сейчас Людмила комфортно проживает в новоприобретенной семье, рисует, читает, занимается уроками вместе с детьми Натальи. В октябре прошлого года семья стала многодетной и приемная бабушка с удовольствием помогает нянчиться с малышом.

- Дети относятся к приемной бабушке как к родной, помогают ей. Я всегда представляла, что моя мама может тоже оказаться в такой трудной ситуации, что будет некому помочь. Поэтому мы с мужем приняли решение взять к себе Людмилу Ивановну и теперь у нас большая и дружная семья, - говорит Наталья Солдаткина.

Организовать приемную семью может любой совершеннолетний житель Самарской области, для этого между Комплексным центром социального обслуживания населения, нуждающимся в соцуслугах и лицом, кто будет оказывать эти услуги, заключается трехсторонний договор. Те, кто принял в свою семью пожилого человека, будет получать ежемесячное вознаграждение в размере 3 619 рублей.