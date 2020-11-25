«За чей счет банкет?»: самарчанка воспользовалась чужой банковской картой и села в тюрьму на 4 года

Самарчанке предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина 1968 года, во время «алкогольного застолья» в одном из дворов в Ленинском районе Самары, потерял свою банковскую карту. Мужчина опомнился, когда с его банковского счета начали списываться некоторые суммы денег, после чего пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники МВД выяснили, что деньги с карты списываются с помощью бесконтактной оплаты, при которой ограниченная сумма денег списывается без введения пин-кода. После изучения записей с камер видеонаблюдения 12-ти продуктовых магазинов, где происходили транзакции, выяснилось, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 33-летняя жительница Самары.

Злоумышленницу задержали, а после женщина призналась, что нашла карту потерпевшего на улице, и, зная о том, что картой можно пользоваться без пин-кода, приобрела для себя алкоголь и продукты в разных магазинах района.

Женщину признали виновной и, учитывая наличие у нее неснятой и непогашенной в установленном законе порядке судимости, согласно ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединили неотбытую часть наказания и окончательно назначили к отбытию четыре года три месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.