Самарчанка просит наказать сожителя, который убил щенка

Сообщение в полицию поступило в ночь с 23 на 24 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских полицейских просят наказать мужчину за убийство щенка.

- Щенок ко двору прибился, я его решила домой забрать: жалко же его, замерзнет, - описывала ситуацию силовикам женщина. - Кто ж знал, что так все закончится.

В убийстве животного она обвиняет своего сожителя. Чем щенок пришелся не по вкусу 37-летнему мужчине, пока не ясно. Но женщина утверждает, что он избил малыша так сильно, что тот вскоре умер.

По данным собственных источников «КП-Самара», инцидент произошел в конце ноября в доме на ул.Братьев Коростелевых. Мужчину, которого обвиняют в проявлении жестокости по отношению к собаке, уже имеет судимости за воровство, грабеж, а также за применение насилия в отношении представителя власти.

По обращению полицейские уже начали проверку, но данных о том, возбуждено или нет уголовное дело, пока нет.