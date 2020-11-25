Игра начнется в 19:00 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" в рамках 24 тура ОЛИМП-ФНЛ принимают на "Самара Арене" песчанокопскую "Чайку". Команды уже огласили составы на игру.

Бросается в глаза присутствие в заявке хозяев форварда Максима Канунникова, который много пропустил из-за травмы. Также вернулся в строй Мехди Зеффан. Оба футболиста начнут матч на скамейке запасных.

Капитан волжан сегодня - Дмитрий Комбаров. У гостей - бывший самарец Владимир Хозин. В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 8 Витюгов, 17 Зиньковский, 23 Комбаров, 33 Сергеев, 69 Голенков, 77 Кабутов.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 11 Ежов, 18 Зеффан, 19 Цыпченко, 46 Соколов, 47 Божин, 50 Карпов, 57 Тюрин, 84 Гацкан, 94 Шерстнев, 99 Канунников.

"Чайка": 47 Филиппов, 10 Савичев, 25 Бычков, 92 Хайруллов, 55 Пискунов, 99 Володкин, 29 Хозин, 38 Алейников, 91 Гогличидзе, 9 Чочиев, 17 Умаев.

Запасные: 1 Юнусов, 22 Ужгин, 45 Парадин, 52 Леонтьев, 19 Оразов, 88 Безденежных, 8 Карташов, 32 Кулишев, 23 Глушков, 7 Хохлачев, 34 Тумасян.

Футбол начнется в 19:00 по местному времени. Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара". Поединок также покажут в "Яндекс.Эфире".