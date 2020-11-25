В Самаре цена на воду вырастет на 4% в 2021 году

В Самаре тарифы на воду вырастут на 4%

В Самаре в 2021 году в июле вырастут цены на водоснабжение. Инвестиционной программой РКС-Самара предусмотрено повышение тарифов в следующие два года - каждый раз на 4%. До 2023 года на ее реализацию нужно 4,5 млрд рублей.

В компании особенно отметили, что проекты рассчитаны на несколько лет. Это, например, автоматизация насосных станций, модернизация оборудования станций водоподготовки и городских канализационных сооружений, канализационных коллекторов в Куйбышевском районе, строительство сетей до Орлова Оврага, где живут многодетные семьи. В Куйбышевском районе появятся два водовода, которые решат проблему жесткой воды.

- С 2012 до 2020 года инвестпрограмма была выполнена на 7 млрд рублей, а только в 2020 году работы выполнили уже на сумму почти 1,5 млрд рублей, - рассказали в РКС -Самара.

Также здесь подчеркнули, что такие утвержденные тарифы помогут жителям планировать свой бюджет и знать, как изменятся цены в любое время.