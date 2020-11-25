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В Самаре площадь Славы приоделась в огни к Новому году

Масштабная новогодняя инсталляция будет дарить праздничное настроение всем прохожим
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре появилась яркая новогодняя инсталляция

В Самаре появилась яркая новогодняя инсталляция

В Самаре площадь Славы переодели к Новому году в огни и световые инсталляции. 25 ноября вместе со всем уличным освещением заработала и новогодняя композиция около здания правительства. Светодинамическая конструкция напоминает сверкающий ледяной дворец.

Конструкцию весом в 9 тонн собирали почти 4 недели. Специалисты все работы проводили вручную. Машины подъехать сюда не могли, так что детали конструкций тоже переносили сами сотрудники "Самарагорсвет".

Вот так красиво теперь около площади Славы

Вот так красиво теперь около площади Славы

Тестовое включение сделали днем и оно прошло успешно, а затем - не дожидаясь декабря- конструкцию решили включить, чтобы к людям уже приходило новогоднее настроение.

Кстати, сами представители фирмы-поставщика говорят, что это самый большой светодинамический новогодний фонтан в Европе.