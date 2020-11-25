В Самаре площадь Славы приоделась в огни к Новому году

В Самаре появилась яркая новогодняя инсталляция

В Самаре площадь Славы переодели к Новому году в огни и световые инсталляции. 25 ноября вместе со всем уличным освещением заработала и новогодняя композиция около здания правительства. Светодинамическая конструкция напоминает сверкающий ледяной дворец.

Конструкцию весом в 9 тонн собирали почти 4 недели. Специалисты все работы проводили вручную. Машины подъехать сюда не могли, так что детали конструкций тоже переносили сами сотрудники "Самарагорсвет".

Вот так красиво теперь около площади Славы

Тестовое включение сделали днем и оно прошло успешно, а затем - не дожидаясь декабря- конструкцию решили включить, чтобы к людям уже приходило новогоднее настроение.

Кстати, сами представители фирмы-поставщика говорят, что это самый большой светодинамический новогодний фонтан в Европе.