В Самаре врачи избавили 8-летнюю девочку от огромной опухоли в голове

В Самаре врачи провели сложнейшую операцию

Самарские врачи совершили настоящее чудо, избавив 8-летнюю девочку от огромной опухоли в голове. На снимке было видно, что она поразила кости черепа, глазницы, нос, верхнюю челюсть. Но врачи больницы Середавина взялись за операцию.

Сначала хирурги составили компьютерную 3D - модель, спланировали все действия, объемы вмешательства, придумали, как сохранить форму черепа ребенка.

- Операция длилась четыре часа, была угроза большой кровопотери, которую, к счастью, удалось избежать, - отметил заведующий отделением, главный специалист по детской челюстно-лицевой хирургии министерства здравоохранения Самарской области Александр Серегин.

Девочку выписали домой уже через две недели, сейчас она свободно дышит, нормально видит и проходит реабилитацию у родителей. Всего благодаря федеральной квоте на высокотехнологичные операции с начала года прооперировали более 70 детишек. Всех выписали домой в удовлетворительном состоянии.