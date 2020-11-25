Пять машин столкнулись в Самаре на углу Революционной и Московского шоссе

В причинах аварии разбирается полиция

В Самаре пять легковых автомобилей попали в заварушку на пересечение Московского шоссе и улицы Революционная. Пока неизвестно, кто виноват в произошедшем, но 2 Опеля, Мазда, Митцубиши и Лада Гранта собрались на этом перекрестке в одну кучу.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, в момент аварии в машинах находились пять человек, в том числе ребенок.

В аварии никто не пострадал, погибших также нет. На место также выехали полицейские, им предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах ДТП.