"Единая Россия" приглашает жителей на декаду приемов

Жителей Самары приглашают на декаду приемов в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Участие в консультациях жителей примут представители профильных ведомств и министерств. Получить совет и помощь можно будет от представителей фонда социального страхования, пенсионного фонда РФ, центра занятости, министерства труда и соцзащиты, НП "ЖКХ Контроль", юристов.

- Декада тематических приемов пройдет в дистанционном формате (посредством Skype,Viber,WhatsApp), - сообщили в "Единой России".

Записаться на прием можно по телефонам (846) 264-82-30; (846) 342-69-26.