В Самарской области обсудят закон для самозанятых

«Единая Россия» до конца года подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых

В Самарской области депутаты обсудят законопроект о самозанятых гражданах. Черновой его вариант разрабатывает "Единая Россия", срок подготовки до конца года. Для нашего региона это важный проект, ведь в регионе уже зарегистрированы более 22 тысяч самозанятых граждан. Именно для них будет предусмотрен целый ряд мер поддержки.

- Многие предприятия научились работать дистанционно и,вероятно, после пандемии, некоторым специалистам будет предложено продолжить работать в таком формате. Работать официально и «прозрачно». Именно «прозрачно», выводить людей из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации, - отметил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областного парламента Александр Живайкин. Он считает, что очень важно проработать все вопросы вместе с гражданами.

Напомним, что правительство предложения партии поддержали, Министр труда России Антон Котяков поблагодарил "Единую Россию" за создание площадки для полноценной дискуссии во всех регионах.