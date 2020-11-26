В нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" войдет маршрут по Самаре и Тольятти

Выходные на Волге - что может быть лучше? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маршрут от тольяттинской туристической компании станет частью нацпроекта, посвященного туризму в России. Маршрут "Жигулевские выходные" стал лидером по оценкам жюри и утвержден, как один из трех брендовых. Теперь его будут всячески продвигать на всероссийском уровне.

Маршрут презентовали авторы и представители департамента туризма региона. Они отметили, что туристам предстоит отправиться в четырехдневное путешествие по Самаре, Тольятти и Сызрани, попробовать лучшие блюда волжской кухни и насладиться красотами нацпарка "Самарская Лука".

Останавливаются туристы в двух городах: Самаре и Тольятти, выбрать для ночевки можно 3 и 4-звездочные гостиницы.