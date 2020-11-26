Игорь Осинькин - о волевой победе "Крыльев": "Лучше, когда мы сразу ведем"

"Крылья" победили ценой немалых усилий

После волевой победы над "Чайкой" из Воронежа, когда вся игра перевернулась буквально за пару минут, тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, чего не хватило его команде в той битве за три очка.

- Мы только что из Хабаровска прилетели, свежести у нас быть не могло. Все последние игры мы играи одним составом и скорости были не идеальные. Огромное количество моментов было. Нужно было забивать и все решать, хочется, чтобы качество игры было выше и скорости.

Тренер особенно подчеркнул, что пока что команде не хватает воли к победе с первых минут игры. Сначала команда многое теряет, а потом наверстывает упущенное и это часто приводит к обидным поражениям.

- Я очень рад волевым победам, прекрасно, что у нас есть характер и в этот момент мы доминируем и идем к победе, но лучше, когда мы сразу ведем в счете и все предпосылки к этому есть.

Рассказал Игорь Осинькин и о судьбе футболиста Максима Канунникова, который год восстанавливается после травмы, а теперь его наконец-то стали включать в заявку на игру, но на поле пока не выпускают.

- Максим Канунников - действительно он попал в сложнейшую ситуацию, тренируется, у него большой потенциал, но в таком возрасте пробыть год без футбола и с постоянными болями. Сейчас это первый шаг с нашей стороны в его отношении. Мы его ждем и он нам нужен как футболист, - уточнил Игорь Осинькин.