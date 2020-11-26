В Самаре дороги ремонтировали слушая жителей

Дороги ремонтировали быстро и аккуратно

В 2020 году в Самаре по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали 41,5 км проезжей части. При этом во время ремонтной кампании особенно учитывали пожелания жителей и их предложения - подобную задачу как особо важную обозначил губернатор Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы дороги служили дольше, применяли высокие технологии, кроме ремонта самой автодороги - заменили бортовые камни , привели в порядок инженерные коммуникации, устроили островки безопасности и сделали пандусы у пешеходных переходов.

В самых загруженных местах - расширяли дорогу, по пожеланиям жителей парковки делали везде, где можно. Например, на Победе появилось несколько сотен машиномест.

В этом году на большинстве дорог все работы выполнили опережая график. А для удобства граждан получилось не перекрывать движение: его организовывали по свободным полоса, пропуская общественный транспорт.

В этом году Самарская область вошла в тройку лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".