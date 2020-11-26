Служба занятости помогла 260 жителям Самарской области стать предпринимателями

Жители Самары могут стать предпринимателями

В Самарской области служба занятости помогает людям стать предпринимателями. За год свое дело открыли 260 жителей региона. Для этого созданы все условия: губернатор Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что в регионе созданы особые условия для инициативных людей, готовых реализовывать важные для экономики проекты.

Служба занятости помогает безработным гражданам разобраться в тонкостях открытия собственного дела: помогают составить бизнес-план, рассказывают об основах планирования. В 2020 году на оказание этой услуги выделили 21 миллион рублей.

- Помимо единоразовой финансовой поддержки мы возмещаем и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов, - рассказала главный консультант регионального министерства труда Ирина Данилочкина.

За последние 4 года благодаря помощи отрудников центров занятости почти 2 тысячи человек смогли стать бизнесменами.