Из Самары можно будет улететь в Дубай

В распиании полетов для самарцев из аэропорта Курумоч добавятся рейсы в Дубай. Вылет туда разрешен правилами, поэтому авиакомпании готовы оказать туристический перелет. С 10 декабря по этому маршруту раз в неделю начнут летать "Уральские авиалинии".

Из некоторых других городов компания будет летать также в Израиль и Германию

Пока время вылета неизвестно, всю информацию просят уточнять перед покупкой билетов. Также туристам следует ознакомиться с особенностями въезда в страну и мерами профилактики.

Кстати, по возвращении из-за границы необходимо в течение трех дней прикрепить на сайте Госуслуг результаты теста.