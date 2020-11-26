Из Самары можно будет улететь в Дубай
В распиании полетов для самарцев из аэропорта Курумоч добавятся рейсы в Дубай. Вылет туда разрешен правилами, поэтому авиакомпании готовы оказать туристический перелет. С 10 декабря по этому маршруту раз в неделю начнут летать "Уральские авиалинии".
Из некоторых других городов компания будет летать также в Израиль и Германию
Пока время вылета неизвестно, всю информацию просят уточнять перед покупкой билетов. Также туристам следует ознакомиться с особенностями въезда в страну и мерами профилактики.
Кстати, по возвращении из-за границы необходимо в течение трех дней прикрепить на сайте Госуслуг результаты теста.