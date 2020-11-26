Машины стали грудой металла: в столкновении двух грузовиков под Самарой умер мужчина

Машина превратилась в искореженную груду металла

В Кинельском районе поздним вечером 25 ноября солкнулись две фуры. К сожалению, это закончилось трагедией. Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, водитель 41 года ехал за рулем Вольво с прицепом с грузом со стороны Самары в сторону Оренбурга. Из-за снегопада он не справился с управлением и прицеп занесло.

Прицеп выехал на встречку, где столкнулся еще с одним автомобилем марки Вольво с пустым прицепом из Татарстана. За рулем был мужчина 51 года. Столкновение было сильным, кабина фуры превратилась в кучу металла, водитель в этой аварии погиб прямо на месте.

Сейчас во всех деталях ДТП разбирается полиция, предстоит принять процессуальное решение. Движение из-за аварии перекрывали, но сейчас оно восстановлено.