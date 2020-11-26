От теории к практике: онлайн-марафон «10 шагов к финансовой независимости»

30 ноября 2020 года состоится марафон для тех, кто хочет разобраться в вопросах финансов

30 ноября 2020 года состоится марафон для тех, кто хочет разобраться в вопросах финансов и обучиться простым, но эффективным техникам, которые помогут укрепить благосостояние.

Участники курса смогут протестировать себя и понять, где они сейчас на пути к финансовой свободе, осознать, есть ли у них подушка финансовой безопасности и как ее создать. Разобраться с собственными установками им поможет эксперт по личным финансам, ментор и успешный предприниматель Татьяна Рассохина. Она поделится работающими лайф-хаками: как быстро погасить кредиты, как начать инвестировать, как создавать дополнительные источники дохода, в том числе, как получать пассивный доход.

О спикере:

Татьяна Рассохина, эксперт по личным финансам и выходу человека и бизнеса из кризиса. Самостоятельно достигла финансовой свободы. Руководитель группы компаний со стажем более 20 лет: компания по инвестициям в зарубежную и коммерческую недвижимость «Арт риэлт», торговый дом «Элегант», туристическая компания «Арт-трэвел», «Академия туризма» и Университет активного долголетия. Президент бизнес клуба «Лига успеха». Ментор, спикер и эксперт федеральных программ «Мой бизнес», «ISLA», «Мама-предприниматель». Координатор федеральной программы «Остров» от Агентства стратегических инициатив.

На онлайн-марафоне участники разберут:

- Можно ли в кризис повысить свое финансовое благосостояние и заработать

- Как начать зарабатывать в интернете?

- Нужно ли предпринимателю разделять личные финансы и финансы бизнеса?

Марафон будет проходить три дня, в онлайн-формате и сочетать в себе вебинары с большим количеством практических упражнений. Для участников запустят чат поддержки.

Даты проведения: 30 ноября - 2 декабря 2020 года

Время проведения: с 18:00 до 19:30 (самарское время)

Формат: онлайн

Участие в онлайн-марафоне бесплатное! Необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1486166/

Онлайн-марафон проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz63