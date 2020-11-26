Для тех, кто предпочитает системность

Дата проведения: 28 ноября 2020 года

28 ноября 2020 года в аккаунте проекта «Мой бизнес 63» в Инстаграм https://www.instagram.com/mybiz63/ состоится встреча с федеральными экспертами — специалистами по организации бизнес-процессов. К участию приглашают предпринимателей, которые хотят систематизировать работу своего бизнеса, наладить взаимодействие с командой, снизить издержки и построить компанию, которая будет способна выдавать долговременный, стабильный и постоянно растущий доход.

Бизнес-процессы — это скелет любого бизнеса. И чем он крепче, тем стабильнее будет развиваться этот бизнес. Работа с бизнес-процессами (или систематизация бизнеса) - комплексный подход, который позволяет закрыть 90% проблем в работе любой малой или средней компании.

Какие результаты может дать систематизации бизнеса для собственника:

- возможность масштабировать бизнес

- выйти из операционного управления

- сократить время и стоимость подбора персонала

- прогнозировать сроки и результаты работы сотрудников

Спикерами на онлайн-встрече «Выстраивание бизнес-процессов» выступят:

Олег Малышев, бизнес-аналитик в MyBox. Прошел школу бизнес-процессов в General Motors, обучение в консалтинговой компании iTeam (г. Москва). Настраивал бизнес-процессы для компаний, ведущих выставочную и торгово-сервисную деятельность, интернет-магазинов, складской логистики, общепита.

Яна Пестунович, исполнительный директор в федеральной сети цветочных баров. Специализируется на внедрении бизнес-процессов, построении команд и развитии управленческих навыков. Имеет опыт работы в социальных проектах и некоммерческих организациях. Знает, как: работать в режиме ограниченных ресурсов и высоких требований к результату; нематериально мотивировать команду; снижать издержки; находить и исправлять «узкие места» в процессах.

Дата проведения: 28 ноября 2020 года

Начало в 13:00 (по самарскому времени)

Формат: онлайн.

Участие в онлайн-встрече бесплатное! Для регистрации необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1489121/

Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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