Водитель каршеринга отправил в больницу фельдшера скорой помощи

Машина каршеринга отправила фельдшера скорой в больницу

В Самаре в районе улицы Мориса Тореза вечером 24 ноября произошла авария с участием автомобиля каршеринга и скорой помощи. За рулем арендного авто сидела 20-летняя девушка, она двигалась по улице Авроры со стороны Аэродромной. На перекрестке с улицей Мориса Тореза она не уступила проезд скорой помощи, которая пользовалась преимуществом, и устроила столкновение прямо посреди дороги, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

За рулем машины скорой помощи сидел водитель 47 лет. Он не успел уйти от столкновения. Как рассказали журналисту КП-Самара очевидцы, в машине был пациент, его увезли дальше на другой машине скорой помощи в кардиоцентр, который как раз располагается неподалеку.

А вот фельдшеру скорой понадобилась помощь медиков - ее доставили в больницу с ушибом головы, но потом отпустили домой.

Водителям полицейские напоминают: очень важно уступать право проезда машинам с проблесковыми маячками. В машине скорой может находиться пациент, которому требуется очень быстрая помощь.