Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком-2» в ФНЛ

После 24 туров тольяттинцы идут на 18-ом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» в 24 туре ФНЛ разошелся безголевой ничьей со «Спартаком-2». Встреча проходила в Жигулевске в среду, 25 ноября.

- Думаю, что результат закономерен, хотя у нас были возможности для взятия ворот. Хромает реализация моментов, над этим компонентом еще будем работать. То, что мы наигрывали, получилось не на 100%. Радует уже то, что сыграли матч на ноль. Более организованно и дисциплинированно мы сыграли в обороне. Были основные игроки, которые отсутствовали сегодня, но те, кто вышли, довольно хорошо вошли в игру, - приводит слова главного тренера «Акрона» Владимира Жапалэу пресс-служба клуба.

После 24 туров тольяттинцы идут на 18-ом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 21 очком в активе. Это зона вылета. Следующую игру «Акрон» проведет в это воскресенье, 29 ноября, на выезде против «Краснодара-2».