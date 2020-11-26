Самарцы стали значительно чаще искать работу курьером

В Самаре возросло число вакансий курьеров

В Самаре значительно возросло количество вакансий курьеров, выяснили эксперты "Авито Работа".

В октябре-ноябре в этом году рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 164%. При этом с весны текущего года количество предложений возросло на 213%.

Соискатели тоже интересуются курьерской работой. Спрос по сравнению с прошлым годом увеличился на 80%.

Тенденция роста прослеживается и в целом по России. За год в стране количество вакансий возросло на 170%, соискатели стали искать такую работу на 87% чаще.

Большое количество предложений эксперты связывают с оттоком мигрантов, которые ранее занимали подобные вакансии. При этом спрос пока не дотягивает до предложения, поскольку россияне не спешат занимать освободившиеся места. Влияет и сезонный фактор - в холодное время года курьерской работой интересуются меньше, а студенты, традиционно откликающиеся на такие вакансии, заняты учебой.