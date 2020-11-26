Скандалист из Самарской области воткнул кухонный нож в шины КАМАЗа своего обидчика

Полицейские изъяли кухонный нох, которым мужчина пробил огромные шины грузовика Фото: ГУ МВД по Самарской области

На днях, в одном из сел Богатовского района Самарской области, ночью злоумышленник порезал 4 колеса у КАМАЗа, который принадлежит одному из местных жителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, потерпевший припарковал свой грузовик у дома своего родственника, а утром обнаружил, что все 4 колеса порезаны ножом. Мужчина оценил ущерб на сумму 47 000 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина в капюшоне ночью наносит удары ножом по шинам КАМАЗа, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что подозревает в нанесении ущерба одного из своих знакомых, с которым у них часто возникают конфликты. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

- Подозреваемого задержали, свою вину он отрицать не стал. Из дома злоумышленника было изъято и орудие, с помощью которого были порезаны шины грузовика — кухонный нож, - сообщили полицейские.

По словам задержанного, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вдруг вспомнил все старые обиды на потерпевшего и решил отомстить обидчику, повредив его имущество. Сейчас в отношении скандалиста возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.