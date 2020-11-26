СГЭУ выступает соорганизатором хакатона для школьников и учащихся среднего профессионального образования

Отборочный этап уже стартовал, в нем могут принять участие ученики всех типов образовательных организаций от 12 до 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский экономический университет стал соорганизатором уникального конкурса для школьников и учащихся среднего профессионального звена – хакатона «CITYLOGIC». Отборочный этап уже стартовал, в нем могут принять участие ученики всех типов образовательных организаций от 12 до 18 лет. Соревновательный этап пройдет на площадке тольяттинского Кванториума 15 и 16 декабря.

- Основная цель хакатона - популяризация имитационного моделирования как метода исследования, использующего модели в качестве описания реальной системы, - отметили в СГЭУ. - Безопасное и разумное решение проблем реального мира. Кроме того, организаторы ставят цели развития креативного мышления и опыта командной работы по решению реальных бизнес-задач у молодежи.

На хакатоне специалисты СГЭУ вместе со стратегическими партнерами – ведущими предприятиями региона в сфере промышленности, логистики, управления цепями поставок и торговли представили реальные бизнес-кейсы, предложенные к решению в рамках мероприятия.

Например, компьютерное моделирование. Оно сейчас успешно применяется в бизнесе.

- Возможность анализировать модель в действии отличает имитационное моделирование от других методов, например, от использования Excel или линейного программирования. Пользователь изучает процессы и вносит изменения в имитационную модель в ходе работы, что позволяет лучше проанализировать работу системы и быстро решить поставленную задачу, - рассказали организаторы мероприятия.