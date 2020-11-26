Трамвай в Самаре начал дымить на ходу

Пассажиры выбежали на улицу, спасаясь от удушливого дыма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром пассажиры трамвая №13 в Самаре стали свидетелями возгорания трамвая. По словам очевидцев, вагон заполонил едкий дым и пассажиры начали паниковать. Около остановки «улица 22 Партсъезда» пассажиры почувствовали запах удушающего газа, некоторые сразу же покинули салон, а остальные продолжили поездку. Однако через несколько десятком метров из-под сидения одной из пассажирок повалил густой дым.

Пассажиры начали паниковать и кричать водителю трамвая. Чтобы тот остановил состав и выпустил пассажиров на свежий воздух. Водитель и кондуктор быстро среагировали и, пока люди выбегали на улицу, своими силами ликвидировали возгорание.

Очевидцы говорят, что после этого пустой вагон отбуксировали в депо. К счастью, обошлось без пострадавших, а пассажиры продолжили свой путь на другом общественном транспорте.