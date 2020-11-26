В Самарской области сгорел частный дом во время крупного пожара

Во время пожара в частном доме никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьск Самарской области произошел крупный пожар. В среду, 25 ноября, в МЧС поступил вызов из поселка Первомайск (располагается в черте города), где загорелся частный дом.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный дом и надворные постройки на общей площади 150 кв. метров. На место прибыли 10 человек личного состава и три единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 17:57, погибших и пострадавших во время происшествия не было.

Ранее в Самаре произошли несколько крупных пожаров. На улице Пионерской сгорел дом, оставивший без крыши над головой самарских актеров Владимира Сапрыкина и Владу Филиппову, а также четыре человека погибли на пожаре в нелегальном хостеле.