Пенсионерка из Самарской области нелегально «приютила» у себя в доме 158 мигрантов

Жительница Тольятти за фиктивную прописку получила 80 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилая женщина из Тольятти летом этого года незаконно зарегистрировала 158 иностранных граждан в своем доме, но предоставлять жилплощадь местная жительница не собиралась. По словам полицейских бабушку неоднократно предупреждали об ответственности за незаконные действия, но она все равно преступила закон.

- Задержанная женщина 1954 года рождения полностью признала свою вину и рассказала, что получила за свои «услуги» вознаграждение в размере 80 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников правоохранительных органов города Тольятти, женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Пенсионерке может грозить лишение свободы на срок до 3-х лет.