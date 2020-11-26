С начала пандемии умерло 400 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший показатель за сутки с начала пандемии. Ежедневно суточный показатель значительно превышает число в двести заразившихся. Всего заразились 21 357 человек. Из них вылечились более 19-ти тыс., в том числе 192 - за прошедшие сутки. В регионе зафиксировано четыре новых летальных случая, всего умерло 400 человек.

В целом по стране за сутки выявили 25 487 новых случаев заражения. Всего заболели почти 2,2 млн человек.