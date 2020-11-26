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В Самаре отметили самых активных участников экологического проекта "Школа за раздельный сбор"

Проект реализует ГК "Эковоз" при поддержке партии "Единая Россия"
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самые активные участники проекта получили подарки

Самые активные участники проекта получили подарки

В Самаре подвели итоги областного экологического проекта "Школа за раздельный сбор". Проект призван приучить школьников к раздельному сбору мусора и показать им, что многие отходы, которые сейчас выбрасываются можно использовать повторно.

В рамках проекта в школах устанавливают специальные контейнеры для пэт-тары, детям проводят эко-уроки и экскурсии на мусороперерабатывающий завод ГК "ЭкоВоз".

В этом году в проекте приняли участие 124 школы Самарской области, которые собрали порядка 1,6 тыс. кубометров пластика, который в дальнейшем отправился на переработку. Из вторсырья сделают покрытие для детских площадок, канализационные люки и трубы и многое другое - список вещей, которые можно сделать из переработанного пластика, очень широк.

Самых активных школьников-участников проекта отметили специальными подарками. В чествовании приняли участие координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области, депутат Самарской губернской думы Денис Волков, руководитель

регионального исполкома "Единой России" Дмитрий Холин и председатель самарской городской думы Алексей Дегтев.

- Нам нужно как можно больше людей вовлекать в экологическую повестку, и начинать с детей. Воспитание правильных привычек у подрастающего поколения – это системная работа, - рассказал Денис Волков.

Он отметил, что в рамках проекта идет работа не только со школьниками, но и с эко-волонтерами, а в Тольятти запущен "Экомобиль", куда можно сдавать отработанные батарейки, ртутные лампы и градусники.