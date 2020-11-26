Тольяттинка не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в дерево

ДТП произошло в районе дома №9 по улице Комзина в Тольятти Фото: ГУ МВД по Самарской области

25 ноября, около половины пятого утра на улице Комзина в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, автоледи нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, после чего врезалась в дерево.

- На момент ДТП женщина 1965 года рождения находилась в трезвом состоянии. В результате столкновения она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. По результатам которой будет принято процессуальное решение.