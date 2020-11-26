«Успешный бьюти-бизнес: версия 2020»

Представителей индустрии красоты Самарского региона приглашают приглашают пройти курс-концентрат 28 – 29 ноября 2020 года

Формат: онлайн (на платформе Zoom и Вебинар.ру) Участие для представителей МСП 2020 и самозанятых бесплатное!

Программа и спикеры курса

28 ноября: 13:00. Тема "Я создаю успешный бьюти-бизнес" Спикер: Мария Сицкая — предприниматель, соучредитель компании UPGRADE store, официальный дистрибьютором кресел-реклайнеров для салонов красоты и мастеров бьюти индустрии в России и Казахстане, соучредитель салона красоты beauty STORIES, соучредитель Первого онлайн Университета бьюти индустрии Sitskaya school. г. Самара

- Старт в наши дни: динамика развития и становления проекта. Современный рынок бьюти-услуг: что меняется и как развивается сфера в условиях коронокризиса. Работа над ошибками: опыт, который не нужно повторять

28 ноября: 15:00. Тема "Какой контент нужен для социальных сетей бьюти-сферы?" Спикер: Бьюти Тяка — основатель и преподаватель школы мэйкапа, визажист и бьюти-блогер, г. Самара

- Что такое контент-план. Создаем свой контент на 30 дней. Разбор публикаций на примере аккаунтов участников. Идеи для публикаций в постах бьюти-мастеру. Конструирование офферов, акций и предложений. Пост-знакомство с вашей аудиторией в аккаунте

29 ноября: 13:00. Тема "Позиционирование для бьюти сферы" Спикер: Алексей Борисов — директор маркетингового агентства полного цикла Elbrus Digital, г. Самара.

- Как сформировать твердый личный бренд? Как выстроить очередь из клиентов, которые не будут спрашивать о стоимости услуг? Как выделиться среди конкурентов и абстрагироваться от борьбы за покупателя?

29 ноября: 15:00. Тема "Красивый инстаграм" Спикер: Юлия Залозная — тренер по мобилографии и позированию. 11 лет с фотографией, 6 лет снимает исключительно на мобильный телефон. Снимки размещают в глянцевых изданиях с 2013 года. Проводит фотосессии на мобильный телефон, является одним из топовых фотографов Самары

- Как делать красивое фото в аккаунт?Рекомендации по созданию продающих фото ваших работ. Техника и примеры создания продающих фото. Приложения для "мобилографии" бьюти-мастеру. Способы создания единой стилистики аккаунта. Практический блок: начинаем фотографировать уже на курсе, после мастер-класса у вас будут готовые снимки для публикации.

Мероприятие реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1483684/

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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