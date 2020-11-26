В санатории "Можайский" в Самаре долечивались 200 пациентов с коронавирусом и пневмонией

Реабилитация может занять до 14-ти дней

В санатории "Можайский В Самаре прошли долечивание 200 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе подготовлено четыре санатория, где в сумме открыто 485 коек. Помимо "Можайского, это санаторий "Волга" от минобороны РФ, санаторий им. Чкалова и реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) России.

Долечивание и реабилитацию проходят пациенты, у которых были пневмония или коронавирус в средней и тяжелой степени. В санатории пациенты попадают по показаниям после лечения в стационаре. В зависимости от тяжести заболевания в санатории пациенты могут пробыть до двух недель.

В санаториях работают врачи нескольких направлений, в том числе терапевты и инструкторы лечебно-физической культуры. Имеется необходимое оборудование и медикаменты. Также в учреждении оборудовали кабинет цифровой рентгенографии по нацпроекту "Здравоохранение".