Нетрезвый парень в Тольятти разбил локтем стекло «девятки» с целью угона, но был пойман сотрудниками полиции

Автомобиль будет возвращен законному владельцу Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники патрульно-постовой службы города Тольятти, во время патрулирования заметили двух парней, которые буксировали автомобиль ВАЗ-21093 с разбитым окном. Это полицейским показалось подозрительным и они остановили транспортные средства, чтобы молодые люди прояснили ситуацию. За рулем «девятки» находился молодой человек 1999 года рождения, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ППС вызвали на место ГИБДД.

- Водитель отечественного автомобиля не смог предоставить полицейским документы на транспортное средство, а также он отказался от прохождения медосвидетельствования, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого в угоне доставили в ближайший отдел полиции, где он рассказал о похищении автомобиля, который был припаркован в одном из дворов в Комсомольском районе города Тольятти. По словам задержанного, он разбил локтем стекло «девятки», но завести автомобиль ему не удалось. После чего молодой человек позвонил своему знакомому и попросил отбуксировать неисправный автомобиль, который он якобы купил, к своему дому. Как рассказал парень на допросе, он хотел угнать отечественную легковушку, а после сдать её на металлолом. Однако бдительные сотрудники полиции не дали тольяттинцу осуществить задуманное.

- В ближайшее время угнанный автомобиль будет возвращен владельцу. В отношении молодого угонщика возбуждено уголовное дело по факту кражи транспортного средства, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В настоящее время полицейские устанавливают причастность у другим эпизодам противоправной деятельности задержанного.