Уголовное дело в отношении экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" отдадут на рассмотрение другому судье

Бывшего гендиректора РКЦ "Прогресс" подозревают в растрате и покупке дорогостоящего оборудования по завышенной стоимости

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя РКЦ "Прогресс", который обвиняется в растрате и покупке оборудования по завышенной стоимости, рассмотрит другой судья. Об этом "КП-Самара" сообщили в суде Кировского района.

Уголовное дело в отношении топ-менеджера в кировском районном суде начинали рассматривать дважды. Первый раз дело вернули прокурору в связи с нарушениями, допущенными при составлении обвинительного заключения. Теперь дело передадут другому судье, поскольку тот, что рассматривал его ранее, перешел на работу в областной суд.

Кирилина обвиняют в том, что при его участии на предприятии по завышенной цене приобрели дорогостоящее оборудование, за которое переплатили порядка 125 млн рублей. Кроме того, ему вменяют растрату на 3,5 млн рублей. Кирилин с обвинениями не согласен и собирается добиваться восстановления в должности.

В случае, если вина Кирилина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.