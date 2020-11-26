В регионе ежедневно регистрируют больше двухсот заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки умерли четыре человека, заразившиеся с коронавирусом, общее количество летальных случаев в регионе достигло четырехсот. По данным регионального оперштаба, все умершие за сутки - мужчины в возрасте от 46 до 71 года с сопутствующими заболеваниями.

За прошедшие сутки выявлено 242 новых случая, это наибольшее количество с начала пандемии. Больше всего нашли в Самаре - 60, Тольятти - 33 и Сызрани - 17. Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и пневмонией, за сутки таких 203 человека. При профосмотрах выявили 26 заразившихся, среди контактных - 13.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 21 357 человек, из них вылечились более 19 тысяч.