Самарца будут судить за взятку, кражу, грабеж и изготовление кастета

Ранее судимый житель Самарской области снова окажется на скамье подсудимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Самары завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Самары, который на протяжении года совершал различные преступления. Мужчину обвиняют в неоднократном хищении денежных средств, не менее 13 тысяч рублей, через мобильное приложение, также подсудимый открыто украл ноутбук и более 10 тысяч рублей у одного из жителей Самарской области и незаконно изготовил холодное оружие — кастет.

В июне 2020 года обвиняемый был задействован в получении взятки, в размере 50 тысяч рублей. Эти деньги являлись частью средств, которые мужчина обещал передать сотрудникам ГИБДД в обмен на получение трех водительских удостоверений, без сдачи экзаменов в ГАИ.

- Следователи Куйбышевского межрайонного отдела собрали достаточную доказательную базу для передачи уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района Самары, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Самары.

Жителя Самары обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия).