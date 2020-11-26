« Мы замерзаем»: в Самаре несколько десятков домов и детский сад остались без отопления и горячей воды

Теплоэнергетики проводят замену лопнувшей части трубы на аварийном участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 ноября, жители жилых домов в границах улиц Дыбенко, Отважной, Высоковольтной и Гастелло остались без горячей воды и отопления. Как утверждают местные жители, помимо жилых квартир отопление отключили и в частном детском саду «Конфетное дерево» на ул. Отважная, 31.

- Со второй половины 25 ноября в домах нет отопления и горячей воды. Произошла крупная авария, обещали устранить сначала к 5 часам вечера, а после включение тепла перенесли на 10 вечера. Но утром 26 ноября отопление и воду в квартирах так и не дали. В квартирах не больше +17 градусов, мы замерзаем, - пишет в редакцию КП-Самара один из наших читателей.

В настоящее время специалисты ООО «Специализированная теплосетевая организация», которая отвечает за управление энергоресурсами в этом районе, находятся на месте ЧП и устраняют аварию. Как сообщают очевидцы, сначала энергетики поставили «заплатку», но это не устранило неисправность, тогда было решено заменить лопнувший участок трубы.

В пресс-службе администрации города Самара ответили, что работы на месте коммунальной аварии в настоящий момент продолжаются.

- Сотрудники "Сетевой теплоэнергетической компании" планируют завершить аварийно-ремонтные работы до 16:00, после чего начнется подача тепла в многоквартирные дома, - сообщили в пресс-центре администрации.