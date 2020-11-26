Военкомат Самарской области отправил на военную службу 38 профессиональных спортсменов

Спортсмены пройдут двухнедельный курс начальной военной подготовки

Военный комиссариат Самарской области отправил на службу в армию 38 профессиональных спортсменов, все они представители сборных команд по 11-ти олимпийским видам спорта. Службу они будут проходить в спортивной роте самарского филиала ЦСКА. Об этом сообщается в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Спортсмены пройдут двухнедельный курс начальной военной подготовки, после присяги их отправят в состав сборных команд страны, где они продолжат тренироваться и выступать на соревнованиях. Новобранцев отправили к месту службы со сборного пункта в Сызрани. Они получили необходимые вещи, банковские карты и средства индивидуальной защиты.

- За время службы рядовые пройдут «курс молодого бойца» - 160 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы, - рассказали подробности в самарском филиале ЦСКА.

Среди призывников - чемпион первенства Европы по вольной борьбе Дмитрий Куприн, который рассказал, что хочет пойти по стопам отца, который два года отслужил в морском флоте. Мастер спорта по спортивной гимнастике Руслан Макаров считает, что нужно отдавать долг Родине. В спортроте он сможет и служить, и тренироваться. Мастер спорта по самбо Иван Шаволин отмечает, что служить в российской армии почетно и престижно, и он рассматривает возможность в будущем стать офицером.

Спортроту ЦСКА в Самаре возродили в 2013 году. С этого момента личный состав спортроты принес в копилку страны более 1 000 медалей. В спортроте культивируется 25 олимпийских видов спорта. Юноши совмещают воинскую службу с интенсивными тренировками, сборами и участием во Всероссийских, европейских и международных соревнованиях в составе сборных команд России по различным видам спорта.