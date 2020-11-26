Снег и лёд: в Самаре зима вступила в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие три дня в Самарской области. По данным метеорологической службы, в эти выходные в Самаре ожидается снег, а на дорогах будет гололед.

Завтра, 27 ноября, днем существенных осадков не ожидается,а вот ночью регион накроет небольшой снег. Температура воздуха днем в Самаре будет составлять от -4 до -6 градусов, ночью -7...-9 градусов ниже ноля. Местами возможен гололед.

В субботу, 28 ноября, в Самаре и области возможен умеренный снегопад. По ожиданиям синоптиков, в городе станет немного теплее — днем -1...-3 градуса, ночью -3...-5 градусов по Цельсию.

29 ноября, в воскресенье, , в Самаре и области продолжится небольшой снегопад, на дорогах может образоваться гололедица. Днем в Самаре от 0 до -2 градусов, ночью от -3 до -5 градусов ниже ноля.