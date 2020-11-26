Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей

Билайн Бизнес объявил о запуске новой площадки — Бизнес.Вместе. С её помощью предприниматели смогут находить деловых партнёров в своём городе или районе, проводить совместные акции, привлекать новых клиентов без дополнительных вложений, обмениваться опытом в это непростое для бизнеса время.

На карте сервиса компании могут отметить свою локацию по всей территории России, а также предоставить информацию о действующих или запланированных акциях.

Это бесплатная площадка для бизнеса, которая поможет решить широкий круг задач от нетворкинга до увеличения базы клиентов и объёма продаж.

Присоединиться к проекту просто: для этого нужно добавить свой бизнес на карту в личном кабинете Билайн.ПРОдвижение* и указать контактные данные. После модерации появится возможность искать, запускать акции, отправлять, принимать и отклонять предложения о сотрудничестве.

Совсем скоро карта наполнится данными и станет полезным инструментом для бизнеса. Компании, которые внесут информацию о своём бизнесе – профиль и акция, получат промокод на 500 таргетированных СМС в подарок на первую рекламную кампанию при заказе от 2000 до 4000 таргетированных СМС. Промокод будет действовать до 31.12.2020.

Подробные условия акции – на сайте.