Гипермаркет в Самаре заплатил штраф в 100 тысяч рублей, проиграв в споре про «тихое вино»

Для сотрудников "Ленты" стало открытием, что портвейн - это вино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области сообщили об уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей за нарушение требований федерального закона «О рекламе».

Дело в том, что в мае 2020 года житель Самары хотел воспользоваться купоном супермаркета «Лента» - «30% СКИДКА ТИХИЕ ВИНА красные, розовые, белые, в стекле (Россия). Кроме вермутов и игристых вин». Однако сотрудники магазина отказались применять скидку к приобретенным мужчиной трем бутылкам портвейна, мотивировав свой отказ тем, что портвейн не является «тихим вином» и не относится к винам вообще.

- Согласно действующим нормативам, в том числе по ГОСТу, портвейн попадает под понятие «Тихое вино». Специалисты в этой области считают, что в силу своих технических и производственных характеристик напиток не содержит избытка углекислоты, а соответственно не является игристым (шипучим), жемчужным или газированным вином (шампанским). Таким образом, было обнаружено, что продавец установил свою собственную каталогизацию вин и применил ее, - сообщили в пресс-службе УФАС по Самарской области.

В результате рекламную акцию «Ленты» признали ненадлежащей и несоответствующей требованиям ФЗ «О рекламе». На основании ч.1 ст.14.3 КоАП РФ было возбуждено дело об административном нарушении, с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей. На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.