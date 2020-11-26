Отопление в Советском районе в Самаре планируют подключить к 17:00

Авария произошла на трубопроводе диаметром 250 мм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в Советском районе Самары, отключенное из-за коммунальной аварии, дадут к 17:00, сообщают в региональном МЧС.

Как ранее сообщали местные жители, отопления и горячей воды в домах нет со второй половины дня 25 ноября. Специалисты ООО "Специализированная теплосетевая организация", которая отвечает за управление энергоресурсами в этом районе, устраняют аварию.

По данным МЧС, на время ремонта теплоснабжение в десяти домах, где проживает порядка 1,3 тыс. человек, в том числе 405 детей, и детском саду "Конфетное дерево", осуществляется по обратной схеме.

Как сообщили в МЧС, авария произошла на трубопроводе диаметром 250 мм. В Самаре, по данным Приволжского УГМС, температура воздуха составляет -4 градуса, в ночное время ожидается до -6 градусов.