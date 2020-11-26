В Самаре вынесли приговор четверым местным жителям, фиктивно прописавших 706 мигрантов

Двое участников преступной группы получили реальные сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор четверым местным жителям, которые фиктивно зарегистрировали более 700 иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, в 2018 году с августа по октябрь подсудимые организовали пребывание в России 706 иностранных граждан. Одним из сообщников был индивидуальный предприниматель, который прописал в помещении 100 мгрантов, но реально им жилье не предоставлял и на работу к себе не принимал.

Двух участников преступной группы приговорили к 2-м годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, остальные двое получили условные сроки в 2 года и 8 месяцев.

Ранее пенсионерка из Тольятти зарегистрировала в своей квартире 158 мигрантов, за что ей грозит до трех лет лишения свободы.