С самарских улиц вывезли более 3 тыс. тонн снега

На уборке улиц работает техника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в четверг, 26 ноября, на уборке улиц было задействовано 180 единиц техники и 260 человек. Об этом сообщили в городской администрации.

Также коммунальщики работали в ночь на 26 ноября, когда на дороги вышло 227 единиц техники. За две смены на полигоне вывезли 3,2 тыс. тонн снега. Как отметили в администрации, в первую очередь чистят дороги с интенсивными маршрутами общественного транспорта. Чистят проезжую часть, остановки и пешеходные переходы, а также места сужений дороги.

На дорогах использовали более 500 тонн "Бионорда" и песчано-соляной смеси. В ноябре выпало 41,25 осадков. По данным синоптиков, в ближайшие три дня также ожидается снег и гололедица на дорогах.