Двух самарцев будут судить за обман пожилых людей по схеме "ваш родственник попал в беду"

Виновность обвиняемых определит Промышленный районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обманывали стариков, начиная с конца декабря прошлого года по февраль 2020-го.

- По версии следствия, они договорились между собой, что будут прозванивать номера стационарных телефонов, произвольно комбинируя номера, пока не попадут на пожилого человека, которого можно будет обмануть, сообщив, что его родственник находится в опасности, для того, чтобы получить от него деньги, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, где недавно утвердили обвинительное заключение по этому делу.

Всего следствию удалось установить 4 жертвы, самой молодой из них - 72 года, самой возрастной - 84. Мошенники представлялись сыновьями, внуками и даже бывшим зятем. Пожилые люди отдавали внушительные суммы: от 25 до 85 тысяч рублей, общий ущерб по делу составил 203 тысячи рублей.

Расследование завершено, уголовное дело направили на рассмотрение в Промышленный районный суд, подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы.