Городские власти не хотят судиться с подрядчиком, из-за которого затянулся ремонт Заводского шоссе

Реконструкцию должны были закончить к концу ноября. Фото: администрация Самары

В конце ноября в Самаре ООО «Автодоринжиниринг» должно было закончить ремонт Заводского шоссе. Основные работы в принципе уже закончены. но с благоустройством возникли проблемы: тротуары, освещение, газоны, остановки, дорожные знаки и прочие важные для безопасности и комфорта пункты много где отсутствуют, хотя до конца месяца осталось всего 4 дня.

Глава городского департамента градостроительства Сергей Шанов сегодня на заседании профильного комитета думы г.о. Самара заявил: да, работы очевидно завершены в срок не будут, но обращаться в суд - значит затянуть ремонт еще на пару лет. Ведь придется провести экспертизу выполненных работ, скорректировать проект, найти нового подрядчика и при этом одновременно судиться со "старым". Не слишком радужные перспективы и эффективное решение проблемы.

Чиновник, вместо этого, предложил заключить с ООО «Автодоринжиниринг» дополнительное соглашение, чтобы дать компании возможность сдать объект в следующем году.

Какое решение и когда будет принято по этому поводу, а главное - потребует ли оно дополнительных денежных вливаний, пока не ясно

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