Поддержка во всем: как КНПЗ заботится о семьях с детьми

Семья Яковлевых во всем чувствует поддержку предприятия. Фото: АО «КНПЗ»

В конце ноября отмечается День матери.

Кажется, современным женщинам все по плечу: и детей растить, и строить карьеру. Но делать это гораздо легче, если есть поддержка близких, и в том числе предприятия, на котором они эту карьеру строят. Куйбышевский НПЗ помогает заводчанкам не только реализовывать свой профессиональный потенциал, но и выполнять главное предназначение – растить счастливых сыновей и дочерей.Поддержке материнства и детства посвящено большее числе статей Коллективного договора, гарантирующих семьям с детьми социальные льготы и поддержку. Забота о заводских семьях начинается с самого начала: нефтепереработчики получают выплаты при вступлении в брак и рождении детей, помощь в улучшении жилищных условий (в рамках корпоративной ипотечной программы). Их дети тоже чувствуют на себе заботу предприятия: это и новогодние подарки, и портфели с канцелярскими принадлежностями для первоклашек, и многочисленные мероприятия и конкурсы, которые организуются специально для подрастающего поколения.

- Наше предприятие постоянно заботится о семьях с детьми, - говорит мама близнецов, инженер-проектировщик КНПЗ Елена Яковлева. – Моим мальчишкам по четыре года, и один пока мечтает стать трактористом, другой – водить экскаватор. Но если, повзрослев, они выберут профессию нефтепереработчика, буду только рада!