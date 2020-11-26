Самарские власти снова хотят привлекать застройщиков к расселению ветхих домов

Жители ветхих и аварийных домов годами ждут переселения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские власти снова хотят расселять аварийные дома предназначенные для сноса, за счет бизнеса. Этот вопрос, как сообщает samara.sm.news, обсудили сегодня на заседании комитета городской думы по вопросам строительства.

Напомним, ранее такая практика уже работала: когда застройщику выделяли какую-то территорию под строительство, он сначала предоставлял квартиры или деньги тем людям, которые живут на этих земельных участках, а потом уже начинал строительство.

В этом году "схема" не применялась, потому что сначала в городе нужно было подготовить перечень площадок для комплексного развития, а потом уже заключать договоры с бизнесом.

Недавно горожане высказали свое мнение о зонировании, правилах землепользования и застройки, до конца года все должны узаконить, и тогда со следующего года к расселению людей из ветхого жилья снова будут привлекать коммерсантов. Особенно это актуально для территорий, застроенных двухэтажными бараками-развалюхами.