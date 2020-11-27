Тольяттинская "Лада" победила ЦСК ВВС в Высшей лиге

В областном дерби "Лада" снова победила ЦСК ВВС

В Самаре во дворце спорта "Кристалл" в матче Высшей лиги тольяттинская "Лада" провела выездной матч с местным ЦСК ВВС.

В чемпионате Высшей лиги команды до этого встречались семь раз, и всегда победа доставалась тольяттинцам. На этот самарцы имели шансы исправить свою статистику, завершив три периода при ничейном результате. Игра дошла до серии буллитов, где "Лада" снова вырвала победу - 4:3.

В турнирной таблице "Лада" вплотную приблизилась к серии плей-офф, поднявшись на 17-е место. ЦСК ВВС занимает 22-ю строчку.

Теперь обеим командам из Самарской области предстоит в Новокузнецке сыграть с местным "Металлургом". ЦСК ВВС свой матч проведет 30 ноября, "Лада" - 2 декабря.