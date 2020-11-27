В Самаре пешеход погиб под колесами автобуса

Пассажир погиб под колесами автобуса в Самаре

В Самаре в четверг, 26 ноября, на проспекте Металлургов произошла авария с участием автобeса, об этом сообщается в соцсетях.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте на участке дороги, где установлены ограждения. Однако, как писали в комментариях пользователи соцсетей, часто пешеходы все равно выходят на проезжую часть.

На месте работали оперативные службы, но спасти пострадавшего не удалось, от полученных травм он скончался.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, по факту случившегося проводят проверку. Личность погибшего пешехода устанавливается. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.